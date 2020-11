La Nazionale di Varrella raccoglie un altro 0-0 e per la prima volta nella sua storia apre una striscia di risultati utili consecutivi in gare ufficiali: è il secondo pari di fila in Nations League dopo quello con il Liechtenstein

Uno 0-0 che sarà difficile da dimenticare. Non per tutti, ma per la piccola Nazionale di San Marino che esulta per un pareggio che vale più di un semplice punto. È, infatti, il secondo di fila in match ufficiali per i ragazzi di Varrella: nella loro storia non era mai successo di affrontare due gare consecutive senza perdere. Dopo lo 0-0 con il Liechtenstein dello scorso 14 ottobre (che aveva chiuso una serie negativa che durava da 40 partite), è arrivato un altro pari senza gol, contro Gibilterra, che ha permesso di aprire la prima striscia positiva. Per San Marino, brava a restare in piedi nonostante l'espulsione inflitta a Simoncini a inizio secondo tempo, è il secondo punto nel girone di Nations League.



Un traguardo che è stato, ovviamente, festeggiato dalla Nazionale di Varrella. "È un sogno - ha commentato Dante Rossi, visibilmente emozionato, ai microfoni di San Marino Tv -. Ringrazio lo staff, i compagni e tutti gli altri. È un risultato che dedico a loro, alla mia famiglia e a tutto il nostro popolo che ha un grande cuore".