I verdetti dell'ultima giornata: l'Italia e Belgio volano alle Final Four, raggiungendo Francia e Spagna. L'Austria si garantisce la promozione in Lega A nello scontro diretto con la Norvegia. Promosse in Lega A anche Repubblica Ceca, Ungheria e Galles. Retrocedono invece in Lega C Irlanda del Nord, Slovacchia, Turchia e Bulgaria. Sotto tutti i verdetti e tutte le classifiche finali