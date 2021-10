Il centrocampista della Nazionale ha parlato in conferenza stampa il giorno prima della 'finalina' di Nations League contro il Belgio: "Noi abbiamo la mentalità vincente e dopo il ko contro la Spagna vogliamo riscattarci. Loro però sono forti e dovremo stare attenti". E sul Pallone d'Oro: "Quale bambino non lo sogna? Sarebbe incredibile, vedremo..."

Oltre al ct Mancini, nella conferenza stampa della vigilia di Italia-Belgio (finale per il terzo e quarto posto della Nations League), ha parlato anche Jorginho. Il centrocampista azzurro ha chiarito la sua condizione fisica in vista della sfida di domani: "Sto bene. Ho sempre voglia di giocare e aiutare la squadra: è vero che giocando ogni tre giorni si fa un po' fatica ad allenarsi e recuperare, ma sto bene". La sfida contro il Belgio vale 'solo' per il terzo posto. Jorginho ha spiegato le motivazioni del gruppo azzurro: "Veniamo da una sconfitta e abbiamo voglia di vincere di nuovo. Qui abbiamo la mentalità vincente, e dopo il ko contro la Spagna la partita di domani è un'opportunità per tornare a vincere e riscattarsi. Il Belgio poi è una grande nazionale, primo nel ranking da anni e non è mai facile giocare contro di loro. Sono una grande squadra: dobbiamo stare sempre sul pezzo e dare il massimo".