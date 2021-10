Italia-Belgio, le pagelle di Stefano De Grandis

3/15 ©Ansa

FRANCESCO ACERBI voto: 6



Lavora con profitto soprattutto su Batshuayi, anche se il Belgio qualche occasione in area di rigore la mette in piedi. Ma se non fosse per la libera uscita di tutti i difensori su un angolo a favore, forse l’Italia non subirebbe gol. Invece lo prende in contropiede, a 4 minuti dalla fine, sul 2-0… AMBIZIOSO