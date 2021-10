Il Ct dopo il terzo posto conquistato in Nations League: "Oggi siamo stati molto bravi, lo siamo stati anche contro la Spagna ma giocare le partite in 10 non è facile...". Mancini soddisfatto anche per i diversi cambi effettuati: "Abbiamo dimostrato di avere molte soluzioni, è una cosa positiva"

"Bene anche con qualche cambio, è una cosa molto positiva"

Una prestazione positiva, nonostante alcuni cambiamenti di formazione. Dal primo minuto spazio a Locatelli e Pellegrini, con Jorginho subentrato soltanto nel secondo tempo e Verratti a riposo per tutti i 90 minuti. Un motivo in più per sorridere per Mancini: "A centrocampo abbiamo diverse soluzioni e oggi abbiamo dimostrato di fare molto bene anche con qualche cambio, è una cosa molto positiva". Anche in attacco diversi cambi, che non hanno però inciso sulla buona prova degli azzurri: "Chiesa può giocare sia a destra che a sinistra, non ha grandi difficoltà. È un giocatore importante, anche Berardi, Raspadori e Kean hanno fatto benissimo".