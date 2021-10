Il commissario tecnico del Belgio non ha gradito alcune decisioni arbitrali: "In un torneo del genere servono direttori di gara con esperienza. Il rigore è l'esempio perfetto di una prestazione così così. Siamo molto frustrati, con la Francia è intervenuto il Var, oggi che l'arbitro aveva bisogno di una mano invece no"

Il Belgio perde anche contro l'Italia e si classifica al quarto posto nella Nations League. Una sconfitta, quella contro gli azzurri, che non è andata giù al commissario tecnico Roberto Martinez, che in conferenza stampa punta il dito contro alcune decisioni arbitrali: "Io sono sempre molto rispettoso nei confronti dell'arbitro, ma in un torneo del genere ci vuole tanta esperienza e servono arbitri che hanno già calcato questi palcoscenici. Due vantaggi non sono stati accordati e c'è stata una prestazione così così, dove il rigore è l'esempio perfetto. Siamo molto frustrati per l'intervento del VAR contro la Francia, bisogna responsabilizzare gli arbitri. Ma perché non è intervenuto oggi quando l'arbitro aveva bisogna di una mano e poi il giallo a Vertonghen, solo a lui. La frustrazione è cresciuta man mano".