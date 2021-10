Dopo le polemiche scaturite in seguito al gol di Mbappé (in presunto fuorigioco) che ha deciso la Nations League nella sfida tra Spagna e Francia, Roberto Rosetti è intervenuto per chiarire la posizione dell'Uefa: "La decisione dell'arbitro è giusta in riferimento alla regola esistente. Tuttavia la norma deve essere migliorata"

Un episodio che continua a fare discutere soprattutto per la portata mediatica che ha avuto e per il prestigio della gara in cui si è verificato, ovvero nella finale di Nations League tra Spagna e Francia, decisa in favore dei 'Bleus', da un gol di Mbappé, partito oltre la linea difensiva della squadra di Luis Enrique, ma rimesso in gioco da un tocco di Erica Garcia. Nell'occasione, l'arbitro inglese Anthony Taylor aveva convalidato la rete, supportato dal connazionale al monitor Stuart Attwell. Una decisione che ha scatenato polemiche nel dopogara attraverso le parole dei giocatori delle Furie Rosse ma anche nei giorni successivi sulla stampa spagnola. La motivazione data in campo da Taylor ai giocatori è stata perentoria ovvero, il direttore di gara ha spiegato come il tocco di Garcia fosse considerato una 'giocata' perché avvenuto lontano da Mbappé.