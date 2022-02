Sarà un mese di giugno ricco di impegni per la Nazionale azzurra del Commissario tecnico Roberto Mancini, impegnata nella terza edizione della Nations League (quattro gare) e anche nella sfida contro l'Argentina , nella quale gli azzurri - campione d’Europa in carica - affronteranno la vincitrice dell’ultima edizione della Copa America.

Quattro impegni in Nations League

Partirà dalla via Emilia il cammino della Nazionale di Roberto Mancini in Nations League. L’Italia farà il suo esordio nel torneo sabato 4 giugno (ore 20.45) contro la Germania allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna – dove torneranno a un anno esatto di distanza dall’ultima amichevole prima dell’esordio a EURO 2020 – per poi ospitare martedì 7 giugno (ore 20.45) l’Ungheria allo stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena. Ai due match che si giocheranno in Italia seguiranno due trasferte di Nations League: la prima sabato 11 giugno in Inghilterra, dove la Nazionale azzurra torna a undici mesi di distanza dalla finale di EURO 2020, e la seconda martedì 14 giugno nuovamente con la Germania ma questa volta a Mönchengladbach.