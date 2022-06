Nations League, la Polonia batte 2-1 il Galles

Uefa Nations League

Polonia-Galles 2-1

POLONIA (4-3-1-2): Grabara; Bereszynski, Glik, Bednareck, Puchacz (73' Zalewski); Klich (60' Zurkowski), Krychowiak (80' Grosicki), Goralski (60' Kaminski), Zielinski, Lewandowski, Buska (73' Swiderski). All. Michniewicz

GALLES (3-5-2): Ward (46' Hennessey); Gunter, Mepham, Norrington-Davies; Levitt, Morrell, Smith, Burns (62' N. Williams), J. Williams (76' Thomas); Moore (46' Harris), James (46' Matondo). All. Page

Marcatori: 51' J. Williams (G), 72' Kaminski, 85' Swiderski

Ammoniti: 28' Morrell (G), 61' Bereszynski (P)

La Nations League si è aperta a Breslavia con il match fra Polonia e Galles nel gruppo 4 che comprende anche Belgio e Olanda. La gara è stata anticipata per consentire ai britannici di avere più tempo per lo spareggio mondiale che giocheranno contro la vincente di Scozia-Ucraina. Pensieri e motivazioni diverse in campo. La Polonia del nuovo ct Michniewicz ha l'obiettivo già rivivolto in Qatar e affronta questa Nations League come un torneo per sperimentare altrrnative valide e più giovani all'ossatura titolare. Il Galles invece in Qatar deve arrivarci e le scelte di Page sono chiare con le esclusioni di Bale, Ramsey e Allen