Nations League, il programma delle partite di oggi

Dalla Francia campione del mondo alla Croazia, passando per il Belgio, l'Olanda e la Danimarca: il programma delle partite di Nations League di oggi, con orari e canali per poterle seguire in diretta su Sky Sport

Questo venerdì 3 giugno 2022 prosegue il programma della Nations League. In campo scenderanno quattordici squadre. Nella Lega A, occhi puntati su Francia-Danimarca e Croazia-Austria del Gruppo 1, oltre a Belgio-Olanda del Gruppo 4. In Lega C sarà il turno del Gruppo 3 con Kazakistan-Azerbaijan e Bielorussia-Slovacchia. Infine, si gioca anche in Lega D, con i match del Gruppo 1: Lettonia-Andorra e Liechtenstein-Moldavia. Di seguito, il programma completo con tutti i match di oggi e le indicazioni su orari e canali tv per vederli in diretta su Sky Sport.