Probabili di Italia-Germania: rivoluzione Mancini

Il nuovo ciclo dell'Italia parte da Bologna. Sabato sera la Nazionale azzurra sfida in Nations League la Germania al Dall'Ara, stesso stadio in cui Roberto Mancini ha giocato la prima partita in Serie A (Bologna-Cagliari 1-1, 13 settembre 1981) e ha vissuto la prima partita da ct il 7 settembre 2018, nell'1-1 contro la Polonia in Nations League. Rispetto alla formazione che ha perso per 3-0 la Finalissima contro l'Argentina, è prevista una rivoluzione tecnica: Mancini è pronto a cambiare 10 giocatori sugli 11 scesi in campo nella sfida di Wembley. Dopo la partita giocata in Inghilterra, sono tornati a casa Jorginho, Emerson, Chiellini, Insigne, Bernardeschi, Sirigu, Zaccagni e Lazzari. Fischio d'inizio alle 20:45.