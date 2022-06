Nations League, calendario delle partite di oggi

L'Italia esordisce nella competizione ospitando la Germania, in campo anche Inghilterra, Bosnia-Erzegovina e Turchia: il programma delle partite di Nations League di oggi, con orari e canali per poterle seguire in diretta su Sky Sport

Questo sabato 4 giugno 2022 prosegue il programma della Nations League. In campo quattordici squadre. Nella Lega A, toccherà all'Italia. La squadra di Roberto Mancini - reduce dalla pesante sconfitta contro l'Argentina - ospiterà la Germania al Dall'Ara di Bologna. L'Inghilterra, invece, farà visita all'Ungheria. Nella Lega B, la Finlandia ospita la Bosnia-Erzegovina, oltre a Montenegro-Romania e Armenia-Irlanda. Infine, nella Lega C si giocheranno Turchia-Far Oer e Lituania-Lussemburgo. Di seguito, il programma completo con tutti i match di oggi e le indicazioni su orari e canali tv per vederli in diretta su Sky Sport.