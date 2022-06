La Nations League propone in questo sabato ben 7 sfide, compresa l'Italia impegnata contro la Germania. Quattro si sono giocate, con la sorpresa Inghilterra (nella lega degli azzurri) battuta 1-0 in Ungheria. Con lo stesso risultato vince l'Armenia, successo esterno per 2-0 del Lussemburgo. Finlandia raggiunta in extremis dalla Bosnia. Ecco tutti i risultati

ITALIA-GERMANIA LIVE

UNGHERIA-INGHILTERRA. HIGHLIGHTS