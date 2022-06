Il portiere della Nazionale, che nei minuti finali dell'impegno contro la Germania aveva subito una lussazione del quinto dito della mano sinistra, domenica mattina si è sottoposto a esami strumentali che hanno escluso ulteriori complicazioni. Donnarumma sarà regolarmente in campo contro l'Ungheria

Donnarumma resterà con la Nazionale per le prossime partite di Nations League. Il portiere azzurro nei minuti finali della gara di sabato sera contro la Germania aveva subito una lussazione del quinto dito della mano sinistra a seguito di uno scontro con Rudiger sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Domenica mattina il portiere del Psg ha svolto degli esami che hanno dato esito negativo. Donnarumma, quindi, sarà regolarmente a disposizione di Mancini per gli impegni dei prossimi giorni come confermato anche dal comunicato degli azzurri: "Nel corso della gara di ieri, il calciatore Gianluigi Donnarumma ha subito una lussazione del quinto dito della mano sinistra, immediatamente ridotta sul campo. Gli accertamenti clinici ai quali il portiere della Nazionale si è sottoposto questa mattina hanno escluso ulteriori complicazioni. Le condizioni di Donnarumma saranno monitorate nelle prossime ore".