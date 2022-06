Un black out nella zona del Prater di Vienna non ha consentito l'inizio di Austria-Danimarca match valido per la seconda giornata del gruppo 1 di Lega A in Nations League nell'orario stabilito (20.45). Le luci dello stadio Ernst Happel si sono spente e hanno lasciato nell'oscurità i tifosi che hanno dovuto attendere un'ora e mezza prima del calcio d'inizio

AUSTRIA-DANIMARCA, LO STADIO E' AL BUIO. VIDEO