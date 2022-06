Nations League, il calendario delle gare di oggi

Sette le gare in programma quest'oggi: riflettori accesi su Croazia-Francia e Austria-Danimarca. Il programma delle partite di oggi, con orari e canali per poterle seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lo spettacolo, i gol e le emozioni della Nations League proseguono anche quest’oggi con ben sette gare tutte valide per la seconda giornata. Il match di cartello si gioca il Lega A tra Croazia e Francia, fischio d’inizio alle ore 20.45 allo Stadion Poljud di Spalato; allo stesso orario scendono in campo Austria e Danimarca, entrambe a quota tre punti dopo i successi nella prima giornata rispettivamente contro Croazia e Francia. In Lega B si disputa la sfida tra Islanda e Albania, mentre in Lega C – entrambe alle ore 20.45 – si giocano Slovacchia-Kazakistan e Bielorussia-Azerbaigian. Due le gare in programma anche in Lega D: alle 18 Lettonia-Liechtenstein, alle 20.45 Andorra-Moldavia. Le gare saranno visibili su Sky Sport e in streaming su NOW.