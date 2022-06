La Francia cerca la prima vittoria nella competizione nell'ultimo appuntamento del mese. Deschamps per raggiungerla si affida alla super coppia Benzema-Mbappe, dando fiducia anche al milanista Maignan in porta e allo juventino Rabiot a centrocampo. La Croazia risponde con il tridente Modric-Brozovic-Kovacic in mediana. Nell'altra partita del girone, la Danimarca ospita l'Austria: riposo per Eriksen e tridente con Skov Olsen e Maehle ai lati di Cornelius