Gigio: "Errore? Se volete dare la colpa a me..."

Il capitano della Nazionale analizza la sconfitta dell'Italia in Germania ma poi risponde seccato sull'errore commesso in occasione del secondo gol di Werner: "Non è la prima volta? Quando l'altra? Parlate della gara con il Real... Va bene se volete dare a me la colpa io mi prendo la responsabilità, anche se stavo facendo un discorso di squadra e non di singoli perché dicevo che dagli errori si impara e questo vale anche per me"

Tra i più rammaricati al termine della pesante sconfitta dell'Italia subita in Germania (5-2) c'è sicuramente Gianluigi Donnarumma. In occasione del quarto gol dei tedeschi, il portiere del PSG ha commesso un errore spianando la strada alla doppietta di Werner: "Siamo arrabbiati, non ci sono scuse - dice - Dobbiamo guardarci in faccia e ripartire. Attraverso gli errori si cresce, anche io ho sbagliato e me ne prendo la responsabilità".



Incalzato ancora sull'errore commesso, Donnarumma risponde: "E' la seconda volta che sbaglio? Quando l'altra? Parlate della gara contro il Real Madrid? Va bene se volete dare la colpa a me non c'è problema, io mi prendo la mia responsabilità, ma io faccio un discorso di squadra non di errori singoli - dice ancora alla Rai - Stasera ci è mancato tutto, ci dispiace per i tanti tifosi italiani presenti qui, non è facile con tante partite in pochi giorni alla fine dell'anno, ora riposeremo e poi ripartiremo per dimostrare che siamo più forti di quelli visti stasera. Vi ripeto sono stato io il primo a dirvi che con gli errori si cresce ma poi mi fate quelle domande..."