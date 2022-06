Lucida analisi del Ct dopo la pesante sconfitta di Moenchengladbach contro la Germania: "E' un percorso dove ci aspettano cose buone e meno buone e questa era la serata delle difficoltà. Loro sono forti ma qualche cosa di buono l'abbiamo fatta anche noi. Ci siamo esposti troppi ma sono contento per il gol di Gnonto". Proprio l'attaccante commenta: "Non ci penso, non so che dire, è stata una brutta partita. Spero di tornare in Nazionale" Condividi

Dopo le tre buone prestazioni proposte prima della sconfitta di Moenchengladbach, Roberto Mancini registra qualche passo indietro nella sua squadra: "Un peccato chiudere così, loro sono forti e abbiamo concesso troppo lasciandoli giocare - dice - Ma delle cose buone le abbiamo fatte nonostante il risultato". In un percorso di ricostruzione e crescita era preventivabile andare incontro a qualche difficoltà: "Ci sono stati degli errori altrimenti non avremmo subito così tanto, non abbiamo difeso bene come squadra e poi ci siamo esposti al loro contropiede rischiando troppo - spiega - E’ la serata in cui ci sono delle difficoltà, ma questo non vanifica nulla, è un percorso dove ci saranno cose buone e cose meno buone, il gruppo è aperto e vedremo a settembre e proveremo a vincere questo girone di Nations League e se non ci riusciremo lo avremo utilizzato per fare crescere i ragazzi giovani. Ripeto qualcosa di buono c'è stato come il primo gol di Gnonto in Nazionale, potevamo riaprire la partita ma loro sono stati più bravi".

Gnonto: "Non penso al gol, ma alla brutta partita" vedi anche Germania-Italia 5-2, gol e highlights Una soddisfazione a metà per Wilfried Gnonto, autore del suo primo gol in Nazionale e della rete più giovane mai segnata in azzurro: "Non so che dire dopo una sconfitta così, non penso al gol, loro sono molto forti, il risultato è giusto, forse è mancata un po’ di esperienza, ma loro erano semplicemente più forti di noi - dice a fine gara - Abbiamo corso a vuoto, una partita del genere è brutta da giocare e da vedere. Un bilancio personale? Sono contento di essere stato qui, spero di tornarci".

Barella: "Troppo semplice dare la colpa ai giovani" Tra gli ultimi ad arrendersi contro una Germania oggettivamente più in palla degli Azzurri, è stato Nicolò Barella: "E' un percorso appena iniziato, con ragazzi giovanissimi, siamo molto tristi per il risultato, chiedo scusa- dice con rammarico - Sarebbe semplice dare la colpa ai giovani, l'approccio non è stato buono e con i tedeschi la paghi caro, prima dell'Ungheria ho fatto complimenti ai più giovani, spero che queste serate non capitino più".