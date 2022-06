Italia, crollo in Germania ma il futuro è roseo

La disastrosa sconfitta di Mönchengladbach contro la Germania ha cambiato l'umore della Nazionale ma non i programmi di Roberto Mancini che ha voluto dare spazio a tanti giovani in cerca di conferme nell'Italia del futuro. Adesso per completare il percorso sarà necessario trovare il giusto mix fra la vecchia guardia e le nuove leve

Così come nulla era stato risolto dopo una vittoria e 2 pari nelle prime 3 giornate di Nations League, non tutto è da buttare dopo la disastrosa sconfitta di Mönchengladbach. Di sicuro questa Italia ha bisogno di tempo. Tanto tempo. E buona volontà. Quella che non è mancata ai tantissimi giovani che per 18 giorni hanno frequentato Coverciano e dintorni. Giovani di belle o dubbie speranze, alcuni. Giovani già affermati, altri. Qualcosa è rimasto da queste settimane azzurre. È rimasto il ritorno prepotente di Spinazzola, la conferma di Tonali su livelli altissimi anche in nazionale. Così come la consacrazione di Pellegrini, gol, assist, giocate e personalità. I lampi che sanno di futuro restano nelle buone prestazioni di Gatti, Gnonto e Scalvini.