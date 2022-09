Nations League, le partite di oggi LIVE

Nella prima gara odierna di Nations League, goleada per l'Ucraina sul campo dell'Armenia. Gialloblù momentaneamente primi nel loro girone in attesa del posticipo tra Scozia e Irlanda. Per quanto riguarda la Lega A, stasera impegnato il gruppo 2 con la Spagna che riceve la Svizzera e il Portogallo in trasferta in Repubblica Ceca. In campo in questo momento la Norvegia di Haaland contro la Slovenia. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale