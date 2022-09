Il croato si è fermato durante il primo tempo del match contro l'Austria: fitta ai flessori della coscia sinistra e dopo soli 17' ha lasciato il posto a Mayer. Il giocatore, che domani verrà sottoposto a degli esami, non sarà comunque a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida del 1° ottobre contro la Roma perché squalificato

È durata appena 17 minuti la partita di Nations League tra Austria e Croazia per Marcelo Brozovic. Il giocatore dell'Inter, infatti, è stato costretto ad abbandonare il campo sull'1-1 - al suo posto Mayer - per un probabile problema muscolare. Brozovic è uscito zoppicando e con l'aiuto di due membri dello staff medico della nazionale croata. Tutta da valutare l'entità dell'infortunio, il giocatore non sarà comunque a disposizione dei nerazzurri di Simone Inzaghi per la partita del primo ottobre contro la Roma: è infatti squalificato (somma di ammonizioni).