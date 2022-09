Donnarumma: "Alle Finals per vincere. Mondiali..."

Tra i protagonisti della seconda vittoria dell'Italia in pochi giorni c'è sicuramente Gianluigi Donnarumma decisivo a inizio ripresa e dopo il 2-0 segnato dagli Azzurri contro l'Ungheria. "Questa vittoria ci voleva per restituire un po’ di entusiasmo anche se non si può tornare indietro e il mondiale è una ferita aperta, dovevamo farlo per l’Italia, per noi e per chi credeva in noi, abbiamo fatto bene con due vittorie, andiamo alle Finals e cercheremo di vincerle - dice - Le parate? Il mio modo non cambia, a volte può capitare un errore e per un portiere è dura, bisogna rimanere concentrati e capire dove si è sbagliato". Dopo qualche critica di troppo è arrivata una gran partita: "Le partite come quelle di stasera si preparano da sole perché sono importanti e speciali e cerco di prepararle con tranquillità e serenità, poi quando si entra in campo la testa è lì, poi può capitare di fare un errore anche se non deve, bisogna lavorare e ora però bisogna andare avanti perché ci sono partite importanti. Cosa c’è nelle parate di oggi? C’è anche il lavoro della settimana oltre alle doti, io devo continuare così per me stesso per la mia famiglia, per chi crede in me e per l’Italia".