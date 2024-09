Ricci: "Non dobbiamo avere paura della Francia"

Il centrocampista ha presentato i prossimi due impegni dell'Italia in Nations League: "Il riscatto passa dalle partite contro Francia e Israele. Per tutti noi questa divisa è un motivo di grande orgoglio. Dobbiamo onorarla, sempre"

L'Italia è pronta a scendere in campo nelle prime due partite della quarta edizione della Nations League: venerdì 6 settembre contro la Francia e martedì 10 settembre con Israele. Samuele Ricci ha sottolineato l'importanza dei due impegni in un'intervista a Vivo Azzurro TV: "A Parigi contro i bleus sarà una bella sfida: si affronteranno due squadre molto forti. E noi non dobbiamo aver paura di nessuno, perché abbiamo qualità. Bisogna avere tranquillità nel giocare. Il riscatto passa da questa gara e dalla prossima con Israele".