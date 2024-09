Nazionale in campo, alle 15 la partenza per Parigi

Stamattina a Coverciano la Nazionale si è allenata a porte aperte: tutti a disposizione del ct, anche Kean rientrato in gruppo. Oggi alle 15 la partenza per Parigi, per il match di Nations League di domani con la Francia. Nelle prove di Spalletti, confermato il 3-5-2 con Calafiori nella difesa a tre, il ritorno di Tonali a centrocampo e Raspadori e Retegui provati insieme davanti. Qui nel video tutte le news sugli azzurri con l’inviata Giorgia Cenni

