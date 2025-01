La storia personale di Florentino e quella del Real sono intrecciate ormai da tempo, all'alba della rielezione come presidente per il settimo mandato. La simbiosi è talmente totale che - nella top 20 all time dei colpi più cari di sempre della storia del club (elenco formato da 23 calciatori, causa alcuni pari merito) - ben 21 sono stati firmati da lui. Solo due non ne fanno parte… sai quali? E ricordi qual è il più costoso di tutti?

