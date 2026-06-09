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Calciomercato, i giocatori in prestito in Serie A: la situazione squadra per squadra

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Il loro prestito scadrà tecnicamente a fine giugno, ma quale sarà il loro futuro? Rientreranno definitivamente alla base o saranno riscattati? Ecco la situazione prestiti per ogni squadra di Serie A, esclusi coloro per cui il riscatto è stato già esercitato (come Hojlund e Malen)

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