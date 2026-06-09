Calciomercato, i giocatori in prestito in Serie A: la situazione squadra per squadra
Il loro prestito scadrà tecnicamente a fine giugno, ma quale sarà il loro futuro? Rientreranno definitivamente alla base o saranno riscattati? Ecco la situazione prestiti per ogni squadra di Serie A, esclusi coloro per cui il riscatto è stato già esercitato (come Hojlund e Malen)
- Un solo giocatore in prestito per la Dea e si tratta di Yunus Musah, arrivato dal Milan la scorsa estate e che ha chiuso la stagione con 29 presenze (e 2 gol) tra tutte le competizioni e poco meno di 1000 minuti in campo. I bergamaschi potrebbero riscattarlo per una cifra di poco inferiore ai 25 milioni
- Due i giocatori in prestito: uno è Joao Mario, che ha fatto ritorno alla Juve, e l'altro è Simon Sohm, arrivato in Emilia a gennaio all'interno di un'ampia operazione con la Fiorentina. I rossoblù hanno un diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni per il centrocampista che ha collezionato 16 presenze negli ultimi mesi di stagione e sarà valutato da Tedesco
- È terminato il prestito di Marco Palestra, tornato all'Atalanta per essere probabilmente ceduto a titolo definitivo, Alberto Dossena e di Semih Kilicsoy, che non sarà riscattato dal Besiktas. Da valutare, invece, il futuro di Ibrahim Sulemana (anche lui di proprietà dei bergamaschi e con un diritto di riscatto superiore ai 10 milioni) e a centrocampo di Luca Mazzitelli (cartellino del Como) e Michael Folorunsho che, in cambio di 8 milioni al Napoli, può diventare un giocatore dei sardi a titolo definitivo
- C'è un obbligo di riscatto che a breve diventerà effettivo per Alvaro Morata, acquistato in una complessa operazione che lo ha visto interrompere in anticipo il prestito al Galatasaray e finire ai lariani dopo la cessione dal Milan. Non c'era, al contrario, un riscatto fissato per Diego Carlos dal Fenerbahce, mentre c'è ancora tempo per esercitare quello del portiere Nikola Cavlina, preso un anno fa in prestito oneroso dalla Dinamo Zagabria per 150 mila euro
- Non resterà in viola e tornerà alla Juve Daniele Rugani, mentre molto dipenderà, probabilmente, dalle scelte del nuovo allenatore Fabio Grosso che dovrà decidere se confermarli o meno e dalla volontà dei club di abbassare le richieste (si parte da circa 10 milioni) per gli altri due giocatori in prestito: Manor Solomon, acquistato a gennaio dal Tottenham, e Jack Harrison, preso dal Leeds
- Rientreranno almeno per il momento alla loro base, il Genoa, Gabriele Calvani e Seydou Fini, così come Giorgio Cittadini con la sua Atalanta. Discorso diverso per Antonio Raimondo, di proprietà del Bologna e per il quale i ciociari sono in trattativa per farlo restare. C'è un diritto di riscatto da poter esercitare anche per Giacomo Calò (dal Cesena), Antonio Fiori (dal Mantova) e Massimo Zilli (dal Cosenza)
- I rossoblù continuano a lavorare per riscattare Tommaso Baldanzi dalla Roma dopo le 8 presenze accumulate da gennaio in poi. Opzione di riscatto presente anche per Nils Zatterstrom, arrivato dallo Sheffield Utd, mentre a meno di nuovi accordi non proseguirà l'esperienza dopo il prestito di Maxwel Cornet, Jean Onana e Benjamin Siegrist
- Dovrebbe essere quasi una formalità il riscatto dei bianconeri di Jeremie Boga dal Nizza, dopo gli ottimi sei mesi - seppur con un finale in calo - agli ordini di Luciano Spalletti, con 4 gol all'attivo. Operazione che si chiuderà per meno di 5 milioni, mentre servirà qualcosa in più per riscattare Emil Holm dal Bologna
- Non ci sono situazioni in bilico per quanto riguarda i prestiti dei campioni d'Italia: l'unico che era arrivato in prestito la scorsa stagione, Manuel Akanji, è stato già riscattato dal Manchester City
- La mancata qualificazione alle coppe europee ha fatto saltare l'obbligo di riscatto dall'Atalanta per Daniel Maldini, ma c'è sempre un opzione a favore dei biancocelesti da poter esercitare in cambio di poco meno di 15 milioni di euro. Da capire anche la volontà di Gattuso, mentre a Bergamo ritroverebbe Sarri
- Un gol alla sua prima vera stagione da professionista per Francesco Camarda, di rientro intanto al Milan e poi si deciderà il suo futuro. Terminato anche il prestito dalla Fiorentina di Riccardo Sottil, mentre c'è un diritto di riscatto che potrebbe essere esercitato col Napoli per Walid Cheddira, dopo il finale di stagione da protagonista con salvezza conquistata
- L'unico in prestito tra i rossoneri è Niclas Fullkrug, che non sarà riscattato dal West Ham, nel frattempo retrocesso in Championship. Ma il tedesco potrebbe restare in Italia: il Venezia sta lavorando per portarlo in laguna dopo la promozione
- Teoricamente c'è un opzione di riscatto sia per Agustin Alvarez (preso dal Sassuolo un estate fa) che per Giuseppe Caso (arrivato a gennaio dal Modena), ma è ancora da decifrare il futuro dopo la promozione - attraverso i playoff - portata a casa dai brianzoli
- Tra parte fissa e bonus sono 17 i milioni che dovrebbero finire nelle casse del Lipsia per rendere effettivo il riscatto e il ritorno a titolo definitivo in azzurro di Eljij Elmas, dopo una stagione da 44 presenze. Cifra che, al momento, rende più complicata una sua permanenza
- Il prestito di Gabriel Strefezza dall'Olympiakos finirà tra pochi giorni, ma non è detto che il giocatore non resti in gialloblù anche la prossima stagione. Riscatto ormai definito per Benja Cremaschi, a 4 milioni dall'Inter Miami, mentre più lontana per ora l'ipotesi di riscatto per Gaetano Oristanio dal Venezia e per Franco Carboni dall'Inter
- Quattro i giocatori in prestito ai giallorossi (oltre a Malen e Ghilardi, già riscattati), ma l'unico di loro che ha chance di restare è Lorenzo Venturino: c'è un tentativo di riprenderlo in prestito perché l’intenzione di Gasperini sarebbe quello di tenerlo un’altra stagione, anche senza riscattarlo. Trattativa che potrebbe incastrarsi con quella di Baldanzi in direzione opposta. Non saranno riscattati, invece, Evan Ferguson, Bryan Zaragoza e Kostas Tsimikas
- È la squadra con più situazioni in bilico da risolvere, perché su tutti loro c'è un diritto di acquisto a titolo definitivo da poter esercitare: iniziando da Sebastian Walukiewicz (che costerebbe circa 5 milioni dal Torino), per passare ad Aster Vranckx (destinato al ritorno al Wolfsburg) e proseguire con M'Bala Nzola (Fiorentina), Ulisses Garcia (Marsiglia), Woyo Coulibaly (Leicester), oltre a Alieu Fadera (Como) e Pedro Felipe (Juve), per cui c'è un diritto di riscatto e controriscatto
- Cinque giocatori in prestito, tutti o quasi destinati al rientro alla base. Come Luca Marianucci del Napoli o Matteo Prati del Cagliari o Niels Nkounkou dell'Eintracht. I granata proveranno, invece, a imbastire delle nuove operazioni e abbassare le richieste iniziali con Benfica e Udinese, per trattenere rispettivamente Rafa Obrador ed Enzo Ebosse
- Si aspettano gli ultimi dettagli e l'ufficialità per il riscatto dal Galatasaray di Nicolò Zaniolo, dopo una stagione eccellente da 5 gol e 5 assist in maglia friulana. C'era un obbligo di riscatto condizionato dal Napoli, invece, per Alessandro Zanoli che, lo scorso febbraio, si è procurato la rottura del crociato. Da capire se tutte le condizioni si sono concretizzate
- Stessa situazione di obbligo di riscatto condizionato, ma non ancora ufficializzato, per Bartol Franjic, arrivato dal Wolfsburg un anno fa e impiegato per 1245 minuti nell'ultima Serie B. Nuova operazione con la Juve per Alessandro Pietrelli, sempre impostata su un prestito con diritto di rscatto