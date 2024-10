È arrivata la prima convocazione con la Nazionale Italiana per Daniel Maldini: "È solo la conferma che nel calcio e nella vita esistono delle storie incredibili", afferma il capo delegazione azzurro Buffon, "Si è meritato tutto questo, perché in questi ultimi anni è cresciuto dimostrando qualità non facilmente individuabili". E sull'Italia in Nations League: "Sono ragazzi giovani ma che hanno già dimostrato qualcosa di importante; questo può rendere gli Azzurri ambiziosi"

I CONVOCATI DI SPALLETTI