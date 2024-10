Il difensore del Liverpool e tra i leader della Francia, dopo l'assenza di Mbappé e l'addio di Griezmann, parla dei suoi colleghi: "Mbappé? Non ha vita, non so se riuscirei a sopportare tutte le attenzioni che ha lui. I fischi a Lille? Non capisco il perché". Su Griezmann che ha dato l'addio alla nazionale: "Sono rimasto sorpreso, è stato un vero leader"

Prima l'arrivo nel ritiro di Clairfontaine da "incappucciato", poi le parole su Griezmann e soprattutto le parole su Kylian Mbappé, non convocato per questa tranche di Nations League, fischiato a Lille in Champions con il Real Madrid e costretto a sopportare le tante pressioni derivate dal suo ruolo di 'star' nella nazionale francese e nella squadra di club. Ibrahima Konaté, difensore del Liverpool, dice la sua: "Non ha vita. È proporzionale a tutto ciò che lo circonda - dice - Kylian genera reazioni di ogni tipo. Non è facile. A volte mi metto nei suoi panni e non so se riuscirei a sopportare così tanta attenzione". Quanto ai fischi ricevuti a Lille in Champions con la maglia del Real Madrid: "Non capisco perché. Fa parte del calcio, ma non deve essere facile sperimentarlo nel tuo paese".