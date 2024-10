Gabbia: "Non mi aspettavo la convocazione"

Il difensore del Milan chiamato per la prima volta in Nazionale maggiore dal Ct Spalletti: "Cercherò di godermi questa settimana. Mi hanno fatto piacere le parole di Spalletti. Il Ct mi ha fatto una bella impressione. All'esordio non ci penso"

A 24 anni Matteo Gabbia, dopo aver fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili azzurre, può festeggiare la prima chiamata in Nazionale maggiore: “Non mi aspettavo la convocazione -ha ammesso il difensore del Milan nell’intervista rilasciata a Vivo Azzurro Tv-anche se ci speravo. Essere qui è una sensazione speciale, sono molto felice. Cercherò di godermi questa settimana dando il massimo e cercando di capire quello che vuole il mister. Indossare la maglia della Nazionale è motivo d’orgoglio e una grande responsabilità, è una maglia che va onorata in ogni momento”.

Per il tradizionale rito di iniziazione in Nazionale ha scelto di cantare ‘Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri: “Cantare non è una delle mie qualità migliori. Ho scelto questa canzone perché quando gioca il Milan la cantano allo stadio, ha ritmo e mi piace”. La sua prima volta in azzurro la condivide con Di Gregorio, Pisilli e Daniel Maldini. E pensare che il papà di Daniel è stato uno dei suoi idoli da bambino: “Mi alternavo tra difesa e centrocampo, mi piacevano molto Paolo Maldini e Daniele De Rossi”. Unico milanista del gruppo azzurro, ha convinto Spalletti anche per la personalità che mostra in campo: “Sa comandare il reparto difensivo -ha detto di lui il Ct- è molto attento e mantiene sempre la linea alta”. “Le parole del mister mi hanno fatto piacere, sono un bell’attestato di stima e fiducia. Sto conoscendo Spalletti in questi giorni, l’avevo incontrato solo una volta a Milanello quando era venuto ad assistere all’allenamento. È stato molto cordiale, è piacevole parlare con lui: mi ha fatto una bellissima impressione”. Ora tocca a lui fare una bella impressione al Ct: “All’esordio non ci ho pensato, spero che arrivi in una di queste due partite e che l’Italia possa vincere”.