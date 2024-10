Lunedì lavoro di scarico per alcuni e prime prove tattiche. Oggi - martedì 8 - la conferenza stampa intorno alle 13.45 e allenamento al pomeriggio verso le 16.30. Domani la squadra partirà per la capitale in treno per il match del 10 contro il Belgio I CONVOCATI DI SPALLETTI

Italia al lavoro. La preparazione ai due match di Nations League di questa pausa nazionali è iniziata coi primi allenamenti di lunedì. Scarico per chi aveva giocato domenica, cioè Donnarumma, Vicario, Pellegrini, Maldini, Cambiaso e Gabbia; per gli altri lavoro leggero e prime prove tattiche. Il disegno sarà il solito 3-5-2. I match sono in programma giovedì 10 ottobre contro il Belgio all'Olimpico e lunedì 14 ottobre contro Israele a Udine. le parole Spalletti: "Si gioca troppo? Non creiamo alibi"

Cosa succede oggi Nella giornata di oggi - martedì 8 - prevista la conferenza stampa intorno alle 13.45 e allenamento al pomeriggio verso le 16.30. Sono 27mila, al momento, i biglietti staccati per Italia-Belgio di giovedì a Roma. Domani - mercoledì - la squadra partirà invece per la capitale in treno per l'attività mediatica della vigilia e gli allenamenti. le parole Buffon: "Fagioli e Tonali ora più forti di prima"

La probabile formazione Detto dell'inizio recentissimo dei lavori per questo doppio impegno di Nations League, Spalletti va verso il 3-5-2 con Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori in difesa. Linea di centrocampo formata da Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali e Dimarco. Poi ballottaggio Raspadori-Pellegrini per chi giocherà vicino a Retegui. ITALIA (3-5-2, la probabile formazione): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori/Pellegrini, Retegui. Ct. Spalletti