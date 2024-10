Francia, Ekitikè super gol di tacco in allenamento

Fantastico numero in allenamento con la Francia per Hugo Ekitikè, 22enne attaccante dell'Eintracht di Francoforte, che molti pronosticano come nuovo numero 9 dei Blues. Un colpo di tacco di controbalzo all'altezza del dischetto del rigore che dimostra tutte le qualità tecniche dell'attaccante che il Psg ha prestato da gennaio scorso all'Eintracht dove in questo inizio stagione si è messo in mostra con 5 gol e 4 assist in 8 presenze fra Bundesliga, Europa League e Coppa di Germania

IL PROGAMMA DELLA NATIONS LEAGUE