Preceduta da polemiche su scala mondiale per la squalifica sospesa a Balogun (titolare e in campo 90 minuti), la sfida a Seattle premia il Belgio che vince 4-1 e affronterà la Spagna nei quarti. Lukaku e compagni, dopo il quarto gol, hanno festeggiato ballando la 'Trump Dance'. E sui social i 'Diavoli Rossi' non si sono risparmiati un'altra esultanza polemica...
Belgio ai quarti di finale del Mondiale dopo il 4-1 agli Stati Uniti, risultato che chiude (ma solo sul campo) le polemiche su scala internazionale che hanno preceduto la sfida a Seattle. Il caso Balogun ha fatto letteralmente il giro del mondo, squalifica congelata dopo la grazia della Fifa che gli ha permesso di scendere in campo e giocare 90 minuti. A festeggiare sono stati però i 'Diavoli Rossi', trascinati da De Ketelaere prima del poker finale di Romelu Lukaku per giocarsi un posto in semifinale contro la Spagna. Proprio il centravanti belga, esultando insieme ai compagni la rete segnata al 93', ha ballato la 'Trump Dance' ovvero la danza nella quale Donald Trump si era esibito durante le campagne presidenziali degli Stati Uniti del 2020 e del 2024. Un ballo per rispondere a quanto accaduto nelle ore precedenti alla partita.
Approfondimento
Doppio De Ketelaere, Stati Uniti fuori: 4-1 Belgio
"E ora ribalta questa!"
Esultanza in campo ma anche sui social da parte dei 'Diavoli Rossi', che sono tornati sulla vicenda con due post. Al fischio finale la didascalia che accompagna il risultato cita: "It's called football" ("Si chiama calcio"), dove è volutamente cancellato il termine americano "soccer" in quello che è stato il coro cantato dai tifosi a stelle e strisce. Ma non è tutto: nel post seguente su X, il Belgio ha condiviso due foto dell'esultanza di Lukaku scrivendo "Overturn this" ovvero "Ribalta questa (decisione, ndr)". Un altro riferimento alla sospensione della squalifica di Balogun discussa dal presidente americano Trump insieme a Gianni Infantino, che ha voluto però rivendicare l'indipendenza della Fifa.