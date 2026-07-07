Preceduta da polemiche su scala mondiale per la squalifica sospesa a Balogun (titolare e in campo 90 minuti), la sfida a Seattle premia il Belgio che vince 4-1 e affronterà la Spagna nei quarti. Lukaku e compagni, dopo il quarto gol, hanno festeggiato ballando la 'Trump Dance'. E sui social i 'Diavoli Rossi' non si sono risparmiati un'altra esultanza polemica...

Belgio ai quarti di finale del Mondiale dopo il 4-1 agli Stati Uniti, risultato che chiude (ma solo sul campo) le polemiche su scala internazionale che hanno preceduto la sfida a Seattle. Il caso Balogun ha fatto letteralmente il giro del mondo, squalifica congelata dopo la grazia della Fifa che gli ha permesso di scendere in campo e giocare 90 minuti. A festeggiare sono stati però i 'Diavoli Rossi', trascinati da De Ketelaere prima del poker finale di Romelu Lukaku per giocarsi un posto in semifinale contro la Spagna. Proprio il centravanti belga, esultando insieme ai compagni la rete segnata al 93', ha ballato la 'Trump Dance' ovvero la danza nella quale Donald Trump si era esibito durante le campagne presidenziali degli Stati Uniti del 2020 e del 2024. Un ballo per rispondere a quanto accaduto nelle ore precedenti alla partita.