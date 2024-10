Nations League, tutte le partite di oggi

Giornata importante per l'Italia che dopo due vittorie contro Francia e Israele prova ad andare in fuga affrontando il Belgio. Nella Lega B, Gruppo 2, Inghilterra e Grecia si giocano il primato nel raggruppamento. L'Austria, nel Gruppo 3 di Lega B affronta il Kazakhstan per recuperare terreno rispetto a Norvegia e Slovenia che si affrontano in uno scontro diretto. Dopo il primo storico successo in una competizione ufficiale contro il Liechtenstein, San Marino sogna il bis affrontando in trasferta Gibilterra. Ecco tutte le gare in programma: