Il 50enne ex arbitro internazionale, dopo un solo anno alla guida degli arbitri di Serie C, prende il posto di Gianluca Rocchi e diventa nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B

Daniele Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B. Il 50enne ex arbitro internazionale, dopo un solo anno alla guida degli arbitri di Serie C, prende il posto di Gianluca Rocchi, autosospesosi dopo la nota vicenda giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. Orsato è stato nominato dal Comitato Nazionale dell'Aia su indicazione del neo Direttore Tecnico Domenico Messina. Al posto di Orsato al vertice della Commissione arbitri della Serie C è stato nominato Nicola Ayroldi, mentre Paolo Dondarini sarà il nuovo designatore della Serie D, al posto di Stefano Braschi.