Serata indimenticabile per Erling Haaland che segna una doppietta in Norvegia-Slovenia e diventa il miglior marcatore di sempre nella storia della nazionale norvegese. Per lui 34 gol in 36 presenze: battuto Jorgen Juve. Ma non è tutto: l'esultanza del norvegese lascia spazio a pochi dubbi. Pallone sotto la maglia e dito in bocca: Haaland sarà presto papà

