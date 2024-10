Grecia, vittoria a Wembley e dedica a Baldock

Storica sconfitta in Nations League per l’Inghilterra a Wembley, dove la Grecia si è imposta per 2-1. Per gli ellenici si tratta del primo successo nella storia contro gli inglesi arrivato grazie alla doppietta di Pavlidis (49’ e 94’). Inutile il sigillo di Bellingham all’87'. Vittoria che la squadra greca ha dedicato alla memoria dell'ex compagno di Nazionale Baldock trovato morto in circostanze ancora da chiarire lo scorso mercoledì

Una serata dalle mille emozioni per la Grecia del calcio. La partita del gruppo 2 della Nations League B non avrebbero neanche voluta disputarla i giocatori ellenici dopo la morte improvvisa, e ancora da chiarire nelle cause, del 31enne difensore George Baldock, trovato mercoledì scorso senza vita nella sua casa di Atene. La Federazione ellenica aveva chiesto il rinvio del match ma la Uefa aveva detto di no. Sul campo si è consumata una vera e propria impresa firmata dalla doppietta di Pavlidis, con gol decisivo in pieno recupero, dopo il pareggio agguantato da Bellingham nei minuti finali. Dopo la commozione nel pre gara con il minuto di raccoglimento alla fine c'è stato il tributo di tutti i giocatori della Grecia con tanto di maglietta di Baldock esposta durante i festeggiamenti in campo che sono stati pieni di lacrime per il loro ex compagno di Nazionale con un lungo passato anche in Inghilterra con lo Sheffield United.