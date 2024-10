Il 31enne difensore di origine britannica e con 12 presenze nella nazionale greca è deceduto per cause ancora da chiarire nella piscina della sua casa a sud di Atene. Stasera a Wembley, in Nations League, si giocherà la sua partita: Inghilterra-Grecia. I giocatori osserveranno un minuto di silenzio e giocheranno col lutto al braccio: le ultime news dal nostro inviato Francesco Cosatti