Italia, verso un cambio per reparto con Israele

Nel ritiro di Coverciano prosegue l'avvicinamento per la sfida di Nations League in programma lunedì a Udine contro Israele. Il ct pensa a qualche cambio, dovrebbero essere almeno uno per reparto. Intanto in conferenza stampa ha parlato Frattesi: "Il Mondiale non deve essere un'ossessione ma...è un'ossessione, non si può mancare di nuovo. A Euro 2004 colpe del ct al 99%? Non sono d'accordo, in campo andiamo noi"

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT