Benjamin Pavard torna in nazionale. È questa la decisione del Ct francese Didier Deschamps a seguito dell'infortunio di Wesley Fofana. Come riportato dalla Federcalcio francese, infatti, il difensore del Chelsea sarà costretto a saltare i due impegni di Nations League (tra cui la sfida contro l'Italia) per "dolori ricorrenti al ginocchio sinistro che già gli aveva dato problemi ieri durante Chelsea-Arsenal". Al suo posto, dunque, spazio al difensore dell'Inter. Pavard aveva fatto parte della rosa dei Bleus agli ultimi Europei senza mai scendere in campo, mentre non era presente nell'elenco dei convocati in occasione degli impegni di Nations League di settembre e ottobre.