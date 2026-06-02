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Paolo Valeri ancora Var project leader degli arbitri greci

il rinnovo

Il Comitato per il calcio professionistico della Federazione Ellenica (HFF) ha deciso di rinnovare con contratto biennale il mandato del Presidente del settore arbitrale greco, l'ex arbitro francese Stephane Lannoy, e appunto del suo vice, nonché Var Project Leader, Paolo Valeri, oltre a quelli dei loro collaboratori Roberto Alonso Fernandez, Damianos Efthymiadis e Antonia Kokotou

Altri due anni in Grecia per l'ex arbitro e Var italiano Paolo Valeri: il Comitato per il calcio professionistico della Federazione Ellenica (HFF) ha deciso infatti di rinnovare con contratto biennale il mandato del Presidente del settore arbitrale greco, l'ex arbitro francese Stephane Lannoy, e appunto del suo vice, nonché Var Project Leader, Paolo Valeri, oltre a quelli dei loro collaboratori Roberto Alonso Fernandez, Damianos Efthymiadis e Antonia Kokotou. Valeri rimane dunque tra i molti rappresentanti della scuola arbitrale italiana con un ruolo dirigenziale all'estero. Si parte naturalmente da Pierluigi Collina, capo degli arbitri FIFA, pronto al suo terzo mondiale (con lui Massimiliano Irrati, responsabile dei Var FIFA), per passare a Nicola Rizzoli, responsabile del dipartimento arbitrale della CONCACAF (la confederazione centro-nord americana ospitante i Mondiali stessi), a Roberto Rosetti, capo degli arbitri UEFA, fino a Domenico Messina, responsabile del settore arbitrale serbo, di cui in questi giorni si è parlato per un possibile ritorno in Italia col ruolo di Direttore Tecnico dell'AIA.

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