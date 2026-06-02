Una partita della 12^ giornata di Serie B ecuadoriana, El Nacional-Liga Deportiva Universitaria de Castroviejo, è diventata famosa in tutto il mondo grazie a un incredibile incidente causato dalla golf car medica. Intervenuta per soccorrere un giocatore infortunato della squadra ospite, uscendo dal campo ne ha investito un altro, il malcapitato Edison Caicedo. Impatto doloroso, ma per fortuna l'investito è riuscito a proseguire il match

Incidente sfortunato e mai visto in campo per il povero Edison Caicedo, calciatore della Liga Deportiva Universitaria de Castroviejo, squadra di Serie B ecuadoriana. Il giocatore è stato travolto dalla vettura medica che stava trasportando fuori dal campo un suo compagno di squadra infortunato. Dopo aver parlato con alcuni componenti della sua panchina a bordocampo, Caicedo si è girato ed è stato colpito dall'arrivo della golf car. Il giocatore è prima finito addosso al suo compagno di squadra steso sulla macchina, colpendolo involontariamente al volto, per poi finire a terra dolorante per la botta subita alla gamba destra. Fortunatamente, Caicedo è riuscito a rialzarsi e a proseguire la sua partita, vinta 1-0 dal Castroviejo.