Tedesco: "Lukaku un leader, può giocare Mbangula"

Il commissario tecnico è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Italia: "Abbiamo 20 calciatori fuori, non mi era mai capitato nella mie esperienza da CT. Nonostante questo non alzeremo bandiera bianca contro gli Azzurri. Lukaku è un leader naturale, ha un'aura che contagia tutti. A sinistra senza Doku e Fofana perdiamo qualità, in quel ruolo può giocarci Trossard così come Mbangula"

Conferenza stampa di presentazione per Domenico Tedesco , che giovedì alle 20:45 affronterà l'Italia con il suo Belgio . "Un periodo con così tanti infortuni non lo avevo mai vissuto da commissario tecnico - ha esordito l'allenatore -. Dei 50 calciatori che avevo inserito nella lista delle preselezioni, almeno 20 non sono a disposizione . Sarà comunque una partita interessante, non alzeremo bandiera bianca contro gli Azzurri nonostante i tanti infortunati. Abbiamo un'anima e una rosa numerosa, nel nostro paese ci sono tanti buoni giocatori".

"Lukaku è un leader naturale, contenti che sia qui"

Tedesco successivamente elogia Lukaku: "Romelu è un leader naturale. Quando entra in campo vedi subito che cambia qualcosa. Ha un'aura che contagia tutti. In campo parla molto in modo positivo con ogni compagno, oltre a portare la sua grande esperienza. Siamo davvero contenti che sia qui con noi". Poi sulla corsia di sinistra: "Senza Doku e Fofana perdiamo molta qualità. In quel ruolo può giocarci Trossard, così come Mbangula. Sono comunque molto contento della mia squadra: vedo qualità, creatività e concentrazione in allenamento".