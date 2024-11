Possibile novità per l'Italia con Barella che, contro il Belgio, potrebbe giocare sulla trequarti. Così come era successo nelle due precedenti gare contro Francia e Belgio - quando aveva utilizzato un centrocampista come trequartista (Pellegrini) - qualora fossero confermate le prove di allenamento, anche domani Spalletti sceglierebbe un centrocampista (Barella) come sottopunta senza "toccare" le mezzali Frattesi e Tonali

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT