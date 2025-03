Introduzione

A Dortmund all’Italia non riesce l’impresa di ribaltare l’1-2 incassato a San Siro e anzi la nazionale di Spalletti nel primo tempo subisce una dura lezione dagli uomini di Nagelsmann che chiudono i primi 45’ sul 3-0: rigore di Kimmich per il vantaggio, clamorosa distrazione collettiva degli Azzurri per il 2-0 di Musiala e terza rete in chiusura di tempo di Kleindienst. A inizio ripresa la musica cambia, con la rete italiana firmata da Kean, che poi raddoppia al 69’. L’Italia inizia a crederci e trova il pari su rigore con Raspadori nel recupero. Ma non c’è tempo per la quarta rete che avrebbe pareggiato il conto e portato la sfida ai supplementari. Alle Final Four va la Germania. Tutti i voti degli Azzurri: le pagelle di Stefano De Grandis

GERMANIA-ITALIA 3-3, LA CRONACA