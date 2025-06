La finale di Nations League tra Portogallo e Spagna è stata segnata da un evento tragico: uno spettatore è morto cadendo dagli spalti dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera, come confermato dalla Uefa. Il tifoso è caduto dal settore centrale nel corso del primo tempo supplementare, precipitando nella tribuna stampa del settore inferiore. Paramedici e polizia sono immediatamente intervenuti sul posto per prestare soccorso, ma per il tifoso, caduto da un’altezza di circa otto metri, non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente: non si sa come sia caduto o in quali circostanze. I rappresentanti di entrambe le squadre hanno espresso le loro condoglianze dopo la partita. Il Ct della Spagna Luis de la Fuente ha rilasciato una dichiarazione durante la conferenza stampa post-partita. "Voglio esprimere le mie più sentite condoglianze perché un tifoso è morto. Ci ricorda cosa è importante nella vita". Anche il commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martinez, ha parlato di una "notizia estremamente triste", che "getta un'ombra sulla nostra vittoria odierna".