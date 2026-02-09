Nations League, come funziona il sorteggio e le fasce: le possibili avversarie dell'ItaliaNations League
Introduzione
Il 12 febbraio si svolgerà a Bruxelles il sorteggio della UEFA Nations League: gli Azzurri sono in seconda fascia. L’Italia conoscerà le avversarie della fase a gironi della Lega A, in programma da settembre a novembre 2026. Di seguito tutto sul sorteggio, sul regolamento e sul calendario di Nations League
Quello che devi sapere
Il 12 febbraio il sorteggio della UEFA Nations League
In attesa di tornare in campo il 26 marzo a Bergamo per la semifinale dei play-off mondiali con l’Irlanda del Nord, giovedì 12 febbraio (ore 18) a Bruxelles l’Italia conoscerà le avversarie del girone della Nations League 2026/27.
Dove si svolgerà il sorteggio
Al sorteggio, in programma alle 18 presso il Brussels Expo Hall 3 - sede in mattinata della 50ª edizione del congresso ordinario della UEFA - saranno presenti il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il segretario generale Marco Brunelli e Leonardo Bonucci, assistente in Nazionale del Ct Gennaro Gattuso.
Azzurri in seconda fascia
Gli Azzurri, che nella passata edizione hanno raggiunto i quarti di finale, saranno impegnati anche quest’anno nella Lega A e si presenteranno al sorteggio in seconda fascia in compagnia di Olanda, Danimarca e Croazia
Le teste di serie al sorteggio
Le quattro teste di serie saranno i campioni in carica del Portogallo, Spagna, Francia e Germania, con le sedici nazionali ai nastri di partenza che andranno a formare quattro gironi da quattro squadre: ogni nazionale giocherà sei gare, tre in casa e tre in trasferta, con le altre tre avversarie del girone.
Come funziona il girone
Le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale, la quarta retrocederà in Lega B, mentre la terza disputerà uno spareggio per restare in Lega A con una delle seconde classificate della Lega B. La fase a gironi prenderà il via a fine settembre 2026 per concludersi il prossimo novembre, quarti di finale e play-off sono in programma nel marzo 2027 mentre la fase finale del torneo si terrà nel giugno 2027.
Le fasce della Lega A
- FASCIA 1: Portogallo, Spagna, Francia, Germania
- FASCIA 2: ITALIA, Paesi Bassi, Danimarca, Croazia
- FASCIA 3: Serbia, Belgio, Inghilterra, Norvegia
- FASCIA 4: Galles, Cechia, Grecia, Turchia
Il calendario della Nations League
- Matchday 1: 24-26 settembre 2026
- Matchday 2: 27-29 settembre 2026
- Matchday 3: 30 settembre-3 ottobre 2026
- Matchday 4: 4-6 ottobre 2026
- Matchday 5: 12-14 novembre 2026
- Matchday 6: 15-17 novembre 2026
- Quarti di finale: 25-30 marzo 2027
- Spareggio Lega A/Lega B: 25-30 marzo 2027
- Fase finale: 9-13 giugno 2027