Zinedine Zidane ha diretto il primo allenamento da commissario tecnico della Francia. Les Bleus preparano a Clairefontaine le prime quattro sfide di Nations League. L'esordio sarà venerdì 25 settembre in Turchia. Poi alla terza giornata (venerdì 2 ottobre) ci sarà il match contro l'Italia. Segui la Nations League in diretta su Sky e in streaming su NOW