Francia, primo allenamento con Zidane ct verso la Nations League. FOTO
Zinedine Zidane ha diretto il primo allenamento da commissario tecnico della Francia. Les Bleus preparano a Clairefontaine le prime quattro sfide di Nations League. L'esordio sarà venerdì 25 settembre in Turchia. Poi alla terza giornata (venerdì 2 ottobre) ci sarà il match contro l'Italia. Segui la Nations League in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Primo allenamento da commissario tecnico della Francia per Zinedine Zidane nel centro sportivo di Clairefontaine
- Jean Butez, Guillaume Restes, Andy Diouf, Eduardo Camavinga, Michael Olise, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Manu Koné, Maghnes Akliouche, Dayot Upamecano, Esteban Lepaul e Lucas Da Cunha sono scesi in campo per i primi esercizi con il pallone, mentre gli altri 11 giocatori hanno ricevuto cure mediche o si sono allenati in palestra.
- "Zidane è stato il primo a venirmi a prendere per portarmi al Real Madrid, al centro sportivo; avevo 13 o 14 anni, tantissimo tempo fa. E ora è il mio commissario tecnico. È come un film, ma è fantastico". In un'intervista al quotidiano spagnolo As, Kylian Mbappé racconta di quando, da adolescente, fu portato a Valdebebas per entrare nel settore giovanile del Real (l'operazione non andò in porto) proprio dall'attuale allenatore della Francia.