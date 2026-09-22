 Serie A 2026 2027, i giocatori che hanno aumentato di più il valore di mercato | Sky Sport
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Serie A '26-'27, chi ha aumentato di più il proprio valore: salto Moreira, boom Lulli

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L’avvio della stagione di Serie A e le prestazioni convincenti di alcuni protagonisti magari inaspettati impongono una “revisione” dei valori di mercato, aggiornati dal sito specializzato Transfermarkt. Nessuno si è rivalutato più di Moreira, che raddoppia quasi la sua quotazione. Tanto Como in classifica, mentre Lulli aumenta il suo valore del… 1500%!

I PIU' PREZIOSI IN A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

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