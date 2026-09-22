Serie A '26-'27, chi ha aumentato di più il proprio valore: salto Moreira, boom Lulli
L’avvio della stagione di Serie A e le prestazioni convincenti di alcuni protagonisti magari inaspettati impongono una “revisione” dei valori di mercato, aggiornati dal sito specializzato Transfermarkt. Nessuno si è rivalutato più di Moreira, che raddoppia quasi la sua quotazione. Tanto Como in classifica, mentre Lulli aumenta il suo valore del… 1500%!
- aumento valore: +7,5 mln
- valore attuale: 8 mln
- aumento valore: +7,5 mln
- valore attuale: 12 mln
- aumento valore: +10 mln
- valore attuale: 30 mln
- aumento valore: +10 mln
- valore attuale: 30 mln
- aumento valore: +10 mln
- valore attuale: 30 mln
- aumento valore: +10 mln
- valore attuale: 55 mln
- aumento valore: +10 mln
- valore attuale: 55 mln
- aumento valore: +10 mln
- valore attuale: 60 mln
- aumento valore: +12 mln
- valore attuale: 15 mln
- aumento valore: +13 mln
- valore attuale: 15 mln
- aumento valore: +13 mln
- valore attuale: 20 mln
- aumento valore: +15 mln
- valore attuale: 45 mln
- aumento valore: +20 mln
- valore attuale: 45 mln
- SANCHEZ (Como): -7mln (da 22 a 15)
- TOMORI (Milan): -7mln (da 17 a 10)
- VICARIO (Juventus): -6mln (da 18 a 12)
- WOLTEMADE (Juventus): -5mln (da 55 a 50)
- EDERSON (Atalanta): -5mln (da 45 a 40)
- SPENCE (Inter): -5mln (da 40 a 35)
- PULISIC (Milan): -5mln (da 40 a 35)