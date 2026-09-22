Le 9 squadre ancora imbattute in stagione tra campionati e coppe
C'è anche la Roma tra le nove squadre che non hanno ancora perso una singola gara in questo 2026/27, contando sia i campionati (squadre solo dai 'top 5') che coppe nazionali ed europee. Clamoroso invece il cammino del Barcellona: l'unica in assoluto che le ha addirittura vinte tutte, otto su otto… con la bellezza di 36 gol fatti!
- Partite giocate: 6
- Vittorie: 4
- Pareggi: 2
- Gol fatti: 15
- Gol subiti: 4
- Partite giocate: 8
- Vittorie: 8
- Pareggi: 0
- Gol fatti: 36
- Gol subiti: 8
- Partite giocate: 7
- Vittorie: 6
- Pareggi: 1
- Gol fatti: 25
- Gol subiti: 4
- Partite giocate: 7
- Vittorie: 6
- Pareggi: 1
- Gol fatti: 24
- Gol subiti: 6
- Partite giocate: 7
- Vittorie: 6
- Pareggi: 1
- Gol fatti: 15
- Gol subiti: 6
- Partite giocate: 7
- Vittorie: 4
- Pareggi: 3
- Gol fatti: 18
- Gol subiti: 6
- Partite giocate: 7
- Vittorie: 4
- Pareggi: 3
- Gol fatti: 11
- Gol subiti: 3
- Partite giocate: 7
- Vittorie: 4
- Pareggi: 3
- Gol fatti: 12
- Gol subiti: 6
- Partite giocate: 5
- Vittorie: 3
- Pareggi: 2
- Gol fatti: 8
- Gol subiti: 3