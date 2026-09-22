Le 9 squadre ancora imbattute in stagione tra campionati e coppe

C'è anche la Roma tra le nove squadre che non hanno ancora perso una singola gara in questo 2026/27, contando sia i campionati (squadre solo dai 'top 5') che coppe nazionali ed europee. Clamoroso invece il cammino del Barcellona: l'unica in assoluto che le ha addirittura vinte tutte, otto su otto… con la bellezza di 36 gol fatti!

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